

EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.