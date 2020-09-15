Emekli olan vatandaşlar kredi çekmek istediklerinde en önemli noktalardan birisi aylık maaş tutarı oluyor. Peki emekli vatandaşlar aylık maaş tutarlarına göre en fazla ne kadar kredi kullanabilirler? İhtiyaç kredilerinde devletin vermiş oldu yüzdelik oran konut kredisine nazaran biraz daha azdır. Buna göre ise bir emekli ancak en fazla maaşının %50 oranını aylık taksit ödemesi geçmeyecek şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Bu da 1.000 lira bir emekli maaşı alanın en fazla 500 TL aylık taksit ödeyeceği anlamına gelmektedir. 60 ay vadeli olarak maaşınızın yarısı ödemeli olarak bir kaç kredi hesaplaması yaptık.
EMEKLİLERİN KREDİ KULLANIM DETAYLARI
Emekli vatandaşların kredi kullanmalarına dair önemli bazı detaylar bulunuyor.
Bu detayların başında kredi çekecek emekli vatandaşın maaş tutarı geliyor. Emekli vatandaşın maaşı ne kadar yüksek ise kullanabileceği kredi tutarı o kadar yüksek oluyor. Emekli vatandaşların kredi kullanımlarında bir diğer etken faktör ise yaş. Bazı bankalar kredi çekecek vatandaşların belirli bir yaş sınırının altında olmasını talep edebiliyorlar.
Tüm bunların yanında maaşa göre alınabilecek kredi tutarları şu şekilde;
Konut Kredisi
Konut kredisi kullanmak isteyen bir emekli maaşının yüzde 70'i kadar kredi taksiti ödeyebilir. Bir kaç örnek vermek gerekirse;
* 1000 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 700 TL taksit ödeyebilir.
* 1500 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 1050 TL taksit ödeyebilir.
* 2000 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 1400 TL taksit ödeyebilir.
Bu rakamlar ele alındığında faiz oranlarının da etkisiyle 1.500 TL alan bir vatandaş 55 bin 60 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir.
İhtiyaç Kredisi
İhtiyaç kredisinde kullanılan oran ise maaşın yüzde 50'si kadar
* 1000 TL alan bir emekli ihtiyaç kredisi için aylık 500 TL taksit ödeyebilir.
* 1500 TL alan bir emekli ihtiyaç kredisi için aylık 750 TL taksit ödeyebilir.
* 2000 TL alan bir emekli ihtiyaç kredisi için aylık 1000 TL taksit ödeyebilir.
EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK
Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.
Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
AVANS UYGULAMASI NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?
Emekli vatandaşların merak ettikleri bir diğer konu ise avans konusu. SGK'nın uygulamada olan düzenlemelerinden 3 maaşlık avans ise her emekli vatandaşa verilmiyor. Burada özel durumları olan emekli vatandaşlara sağlanan maaş avansın şu şekilde sağlanıyor. Emeklilik gerekli şartları sağlamış olan vatandaşlar; emekli olmak için SGK'ya başvuruda bulunuyor. SGK gerekli evrakların teslimi ve işlemlerin tamamlanması ile emekli olacak vatandaşın emekliliğini sağlıyor. Ancak burada belirli bir süre bekleniyor.