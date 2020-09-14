Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşan siyasi karışıklığı değerlendirerek, "Belarusluların dışarıdan herhangi bir ipucu verilmeden ve baskı kurulmadan sakin şekilde diyalog aracılığıyla bu durumun çözmesinden ve gelecekteki çalışmayla ilgili ortak karara varmasından yanayız." dedi.

Lukaşenko'nun Belarus anayasasının değiştirilmesi teklifinde bulunduğunu belirten Putin, bu teklifin "mantıklı" ve "uygun" olduğunu söyledi.