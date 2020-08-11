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Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı

Son dakika haberine göre Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko % 80 oyla kazandı. % 9,9 oy alan muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın karargahı ise kendilerinin %70-80 oy aldıklarını iddia etti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler taraftarlarını sokağa çağırdı. Pek çok bölgede gösteri düzenlendi. Lukaşenko, "Ülkenin parçalanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. İşte gelişmeleri dünyanın ilgiyle takip ettiği Belarus'ta son durum.

11.08.2020 09:47 - Son Güncelleme: 11.08.2020 09:50
Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı

Belarus'ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçimin galibi oldu.

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Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı

Muhalif Tikhanovskaya'nın ise yüzde 9,9 oy aldığı kaydedildi. Tikhanovskaya'nın karargahı, sonuçları kabul etmediklerini belirterek, muhalif adayın oy oranının yüzde 70-80 civarında olduğunu ileri sürdü.

Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı

Başkent Minsk'te resmi olmayan sonuçların açıklanması sonrası muhalefet yanlıları sokaklara çıktı.

Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanısıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti. Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı'nda protestocular toplanmaya çalıştı.

Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı

Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.

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