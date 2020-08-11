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Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı
Son dakika: Belarus'ta seçimler bitti sokaklar savaş alanına döndüı! Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı
Son dakika haberine göre Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko % 80 oyla kazandı. % 9,9 oy alan muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın karargahı ise kendilerinin %70-80 oy aldıklarını iddia etti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler taraftarlarını sokağa çağırdı. Pek çok bölgede gösteri düzenlendi. Lukaşenko, "Ülkenin parçalanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. İşte gelişmeleri dünyanın ilgiyle takip ettiği Belarus'ta son durum.
11.08.2020 09:47
- Son Güncelleme: 11.08.2020 09:50
Belarus'ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçimin galibi oldu.
Muhalif Tikhanovskaya'nın ise yüzde 9,9 oy aldığı kaydedildi. Tikhanovskaya'nın karargahı, sonuçları kabul etmediklerini belirterek, muhalif adayın oy oranının yüzde 70-80 civarında olduğunu ileri sürdü.
Başkent Minsk'te resmi olmayan sonuçların açıklanması sonrası muhalefet yanlıları sokaklara çıktı.
Devlet kurum ve kuruluşlarının yanısıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti. Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı'nda protestocular toplanmaya çalıştı.
Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.