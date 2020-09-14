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    • Ekonomi
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    • 14.09.2020 18:43
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    Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı | BIST 100 son durum

    Son dakika haberi... Borsa 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla 'ü 1.107,29 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile spor oldu.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla 14 Eylül'ü 1.107,29 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile spor oldu.

    Analistler, yarın yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi verilerinin, yurt dışında Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirtti.

    Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
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