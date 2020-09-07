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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 13:37
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    • 07.09.2020 13:37
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    Rus sine Navalnıy darbesi! Rublede büyük düşüş!

    Rus sindeki düşüş, tedavisi devam eden Rus muhalif 'nin zehirlendiğine yönelik açıklamalar ve fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle haftanın ilk gününde de devam ediyor.

    Rus rublesine Navalnıy darbesi!

    Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasıyla geçen hafta düşüşe geçen Rus si, fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte dolar karşısında yüzde 0,91, avro karşısında ise yüzde 0,89 geriledi. Böylece dolar/ruble 76 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 90'a seviyesine çıktı.

    Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 2929 puana yükselirken, RTS endeksi ise yüzde 0,6'nın üzerinde azalarak 1212 puana geriledi.

    Analistler, Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle arasındaki jeopolitik gerginliğin artabileceğine işaret ediyorlar.

    Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için 'e nakledilmişti.

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