Haftanın ilk işlem gününde canlı döviz kurlarındaki son durumu merak edenler kapanış saatlerinde araştırmalara başladı. Dolar 7.47 liradan, euro 8.86 liradan ve sterlin 9.60 liradan haftaya başladı. Bu kapsamda kapanış saatlerinden itibaren "Dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte piyasaların açılış gününde canlı döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.308 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 6.075 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.083 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.001 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 19.941 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1858'den işlem görüyor. Cuma günü 1,2764 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyesine inen sterlin/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1,2835 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, AB ile İngiltere arasında devam eden Brexit görüşmelerinin piyasalar üzerinde temel risk unsuru olmayı sürdürdüğünü ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının yukarı yönlü seyri desteklediğini söyledi.
Bununla birlikte, geçen hafta İngiltere ile Japonya arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalandığını anımsatan analistler, Avro Bölgesi ile Çin'in yeni bir ticaret anlaşması için bugün video konferans yöntemiyle üst düzey görüşmeler yapacağını bildirdi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide kazandı. Temsilciler Meclisi'nde (Şuugiin) 16 Eylül Çarşamba günü yapılacak olağanüstü oturumda Suga'nın başbakanlık görevine getirilmesi bekleniyor.
Bu gelişmenin yanı sıra Japonya'da açıklanan sanayi üretim verisinin temmuzda yüzde 8,7 artarak beklentileri aşması sonrası, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 23.559 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 106 seviyelerine geriledi.
Bugün Çin ile AB liderleri arasında video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek zirve öncesi, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükselerek 3.272 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artışla 2.428 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 39.124 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kazançla 24.655 puanda seyrediyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4800 liradan, avro 8,8700 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,4780 liradan alınan dolar, 7,4800 liradan satılıyor. 8,8680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8700 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4790 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8580 lira olmuştu.