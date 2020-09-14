Haftanın ilk işlem gününde canlı döviz kurlarındaki son durumu merak edenler kapanış saatlerinde araştırmalara başladı. Dolar 7.47 liradan, euro 8.86 liradan ve sterlin 9.60 liradan haftaya başladı. Bu kapsamda kapanış saatlerinden itibaren "Dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte piyasaların açılış gününde canlı döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?