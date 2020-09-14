10 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Sorusunun yanıtı Türk Telekom'da gizli. Uygun fiyat ve fazla kampanya seçenekleri ile en çok tercih edilen operatör şirketlerinden birisi olan Türk Telekom, hat sahiplerine 10 GB intenet hizmetini bedava ulaştırıyor. Tarife seçeneklerinde diğer operatörlere göre daha uygun fiyat politikası izleyen Türk Telekom bu sayede çoğunlukla öğrenciler tarafından kullanılıyor. Peki, Türk Telekom'dan 10 GB bedava internet nasıl kazanılır? Türk Telekom'dan 10 GB internet paketine başvuru için son gün ne zaman? Türk Telekom'dan Sil Süpür uygulaması ile kazanabileceğiniz 10 GB hediye internet kampanyasına dair kaydettiğimiz notları aktardığımız haberimiz…