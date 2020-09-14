10 GB ücretsiz internet nasıl alınır? Sorusunun yanıtı Türk Telekom'da gizli. Uygun fiyat ve fazla kampanya seçenekleri ile en çok tercih edilen operatör şirketlerinden birisi olan Türk Telekom, hat sahiplerine 10 GB intenet hizmetini bedava ulaştırıyor. Tarife seçeneklerinde diğer operatörlere göre daha uygun fiyat politikası izleyen Türk Telekom bu sayede çoğunlukla öğrenciler tarafından kullanılıyor. Peki, Türk Telekom'dan 10 GB bedava internet nasıl kazanılır? Türk Telekom'dan 10 GB internet paketine başvuru için son gün ne zaman? Türk Telekom'dan Sil Süpür uygulaması ile kazanabileceğiniz 10 GB hediye internet kampanyasına dair kaydettiğimiz notları aktardığımız haberimiz…
Türk Telekom konu ile ilgili açıklama yaptı!
Online sistem üzerinden müşterilerine Sil Süpür ile her ay farklı hediyeler veren Türk Telekom, yaptığı açıklama ile bu kampanyaya 10 GB intenet de eklediğini belirtti. 2020 yılı bitene kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyenler Türk Telekom mobil uygulamasından Sil Süpür kampanyasından yararlanabilecek.
Türk Telekom bedava intenet paketi
İntenet hediyesi veren Türk Telekom bu hediyeleri müşterilerine günlük, haftalık veya aylık gibi seçeneklerle ulaştırıyor. Paketlerinde bulunan inteneti bitiren kişilere kolaylık sağlayan operatör, Sil Süpür adlı kampanya ile müşterilerine bedava intenet dağıtıyor. Birbirinden farklı hediyeler kazanan müşteriler, her hafta Sil Süpür'ü kullanabiliyor.
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet nasıl kazanılır?
Türk Telekom'dan 10 GB bedava internet kazanmak oldukça kolay bir husus… Tek yapmanız gereken Sil Süpür Online İşlemler uygulamasını telefonunuz ya da tabletinize indirmek… Siz de Türk Telekomlu iseniz akıllı cihazınıza AppStore ya da Play Store mobil uygulaması üzerinden Sil Süpür mobil uygulamasını hemen indirin ve hattınıza tanımlanan 10 GB mobil interneti anında kullanın. Türk Telekom'un 10 GB Sil Süpür hediye internet kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için hemen 444 1 444 müşteri hizmetleri telefon numarasını arayın ya da size en yakın Türk Telekom mağazasına ziyaret edin.