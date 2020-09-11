Valilik ve Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır?

Devletten 2020 yılı içerisinde sosyal yardımlar artarak sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Türkiye'ye de gelen Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine destekler artıyor. Valiliklerden ve kaymakamlıklardan koronavirüs ile mücadele sürecinde bazı destekler alabilirsiniz.
VALİLİK KAYMAKAMLIK DEVLET DESTEKLERİ
Valilik ve Kaymakamlıklardan sağlanan devlet desteklerinin tamamına başvurular yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve ilde, ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor.
Valilik aracılığıyla sağlanan yardımlar arasında maddi destekler ve gıda yardımları bulunuyor.
* Gıda Yardımı:
Koronavirüs ile mücadele sürecinde valiliklerden yardım almak isteyen vatandaşlar gıda yardımı başvurusunda bulunabilirler. Gıda yardımı başvuruları için vatandaşların belirli bir gelir seviyesinin altında olması gerekiyor. İhtiyacı olan vatandaşlara sağlanan bu gıda yardımları ile vatandaşların temel gıda ihtiyaçları sağlanıyor. Gıda Yardımı almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemler ise Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvuru yapmak.
* Para Yardımı
Salgın kapsamında maddi yardım almak isteyen vatandaşlarda başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı olarak kurumlara bildirilecek. Kurumlar başvurularınızı incelemek için gelir testi yapacaklar. Eğer aylık hane geliriniz belirli bir düzeyin altında ise SYDV'ler aracılığıyla maddi yardım alabilirsiniz.
KAYMAKAMLIK YARDIM LİSTESİ
Bunların dışında kaymakamlıklarda ihtiyacı olan vatandaşlara özel destekler sağlıyor. Kaymakamlıklar tarafından sağlanan maddi yardımlara dair listyi aşağıda paylaşıyoruz. Kaymakamlık yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar da başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar.
1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;
Çocuk yardımı, Doğum yardım parası, Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar, Dul kadınlara destek yardımları, Şartlı gebelik için maddi yardımlar, Bebek maması ve bez yardımı,
2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında
Muhtaçlık maaşları, Sosyal destek yardımları, Tıbbi malzeme desteği, Yatalak hasta bezi yardımları, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Evde bakım parası ödemeleri, Şartlı sağlık destekleri.
3-) 3. Grup Yardımlar Genel
Kira yardımı, Yakacak yardımı, Proje geliştirme desteği, Eğitim/öğretim yardımı, Bayramlık ve gıda yardımı, Gıda desteği, Kıyafet desteği, Afet yardımları,65 yaş üstü maaşlar,