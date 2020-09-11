Valilik ve Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır?

* Gıda Yardımı:

Koronavirüs ile mücadele sürecinde valiliklerden yardım almak isteyen vatandaşlar gıda yardımı başvurusunda bulunabilirler. Gıda yardımı başvuruları için vatandaşların belirli bir gelir seviyesinin altında olması gerekiyor. İhtiyacı olan vatandaşlara sağlanan bu gıda yardımları ile vatandaşların temel gıda ihtiyaçları sağlanıyor. Gıda Yardımı almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemler ise Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvuru yapmak.

* Para Yardımı

Salgın kapsamında maddi yardım almak isteyen vatandaşlarda başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı olarak kurumlara bildirilecek. Kurumlar başvurularınızı incelemek için gelir testi yapacaklar. Eğer aylık hane geliriniz belirli bir düzeyin altında ise SYDV'ler aracılığıyla maddi yardım alabilirsiniz.