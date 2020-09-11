"Bütün bu çalışmalarda olduğu gibi, Türkiye'mizin her bir noktasındaki çalışmadan İstanbul da istifade ediyor. İstanbul'da da çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle metro alanında İstanbul'da devam eden çok önemli yatırımlarımız var. Şu an içinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent-Kayaşehir Hattı'mız, İstanbul'da yaptığımız yatırımlardan sadece bir tanesi.

Mevcut hattımız 6,5 kilometre uzunluğunda. 4 tane istasyon bulunuyor hat üzerinde. Metrokent'ten başlıyor, Onurkent, içinde bulunduğumuz şehir hastanesinin olduğu istasyon, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyondan teşekkül. İnşallah bu hat bittiğinde hem Çam ve Sakura Hastanesi'ne vatandaşlarımızın ulaşımı çok kolaylaşacak hem de İstanbul'daki bir metro ağının önemli bir kesimini tamamlamış olacağız. Bu hattın bitimiyle beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir'deki vatandaşlarımızın havalimanı ulaşımını da sağlamış olacağız. İnşallah bizim şu an yapımı devam eden Halkalı-Havalimanı Hattı'mız da tamamlandığında bu bölgede yaşayan halkımızın hem hastaneye ulaşımı hem de havalimanına ulaşımı sağlanmış olacak."