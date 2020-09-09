Anne olmaya hazırlanan kadınlara 9 bin 287 TL devlet desteği veriliyor



ANNELERE YARDIM ÖDEMELERİ 2020 YILI

Anne olmaya hazırlanan çalışan kadınların en önemli hakları doğum izni. Bu izin doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olarak uygulanır. Eğer anne ikiz, üçüz bebek sahibi olursa bu süre uzar. Bunun dışında anneler doğumdan sonraki süreçte bu 16 haftalık izin sürecini ücretsiz olarak uzatabilirler.

Bu doğum izni hakkı özel sektörde çalışan kadınlar için de geçerli. Özel sektörde çalışan kadınlar doğum izni kullandıklarında maaşları devlet tarafından ödenir. İşte bu ödeme rakamları.