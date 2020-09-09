Anne olmaya hazırlanan kadınlara 9 bin 287 TL devlet desteği veriliyor

Çalışma hayatında yer alan kadınların anne olma sürecinde yaşayabilecekleri sorunlar ve bu sorunlardan dolayı mağdur olmamaları adına destek ödemeleri yapılır. Bildiğimiz üzere devletin kadınlara destek amacıyla yardımda bulunduğu çeşitli alanlar vardır. Son zamanlarda devlet yardım ödeneklerini kadınlara özelliklere annelere yönelik arttırdı.
ANNELERE YARDIM ÖDEMELERİ 2020 YILI
Anne olmaya hazırlanan çalışan kadınların en önemli hakları doğum izni. Bu izin doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olarak uygulanır. Eğer anne ikiz, üçüz bebek sahibi olursa bu süre uzar. Bunun dışında anneler doğumdan sonraki süreçte bu 16 haftalık izin sürecini ücretsiz olarak uzatabilirler.
Bu doğum izni hakkı özel sektörde çalışan kadınlar için de geçerli. Özel sektörde çalışan kadınlar doğum izni kullandıklarında maaşları devlet tarafından ödenir. İşte bu ödeme rakamları.
9 BİN 287 TL ANNE DESTEK ÖDEMESİ
1-) Doğum Parası;
Annelere doğumda yapılan ilk ödeme çocuk sayısına göre doğum parası. Eğer anna Mayıs 2015'ten sonra 1 çocuk sahibi olmuşsa 300 TL, ikinci çocuğunu dünyaya getirirse 400 TL 3 veya daha fazla çocuk için 600 TL ödeme alır.
2-) Emzirme Parası;
Annelere sağlanan ikinci destek ödemesi emzirme ödeneği. Bu rakam her anneye sağlanır ve 202 TL olarak tek seferde ödenir.
3-) Yarım Gün İzin Parası;
Yarım gün izni desteği. Anneler doğumdan sonra yarım gün izni haklarını kullanabilirler. Bu ödemeler için devlet 1460 TL destek sağlar.
4-) Doğum İzni Parası;
Doğum izni desteği annenin izinli olduğu süreç için devlet tarafından ödenir. Bu tutar asgari ücretle çalışan bir kadın için 7 bin 325 TL'dir.
ANNE YARDIMLARI ÖDEME TABLOSU
Annelere yapılan ödemelere dair tablodaki rakamlara ayrıca haberimizin içinde bahsettiğimiz 300 TL doğum parası da eklenmiştir.