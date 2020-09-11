Son günlerdeki Korona nedeni ile dar gelirli ailelere Valilik,Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından yardım yapıldığı belirtilmişti. Bu durumda hangi kurum hangi yardımı yapmaktadır? E-Devlet, Valilik, Kaymakamlık, Belediye gibi kurumlardan maddi yardım başvurusunda bulunulabiliyor. Peki bu kanallardan korona virüsü sebebiyle ya da normal zamanlarda maddi yardım talebinde bulunulurken nasıl bir yol izlenmeli? Maddi yardım başvurusu esnasında istenen evraklar nelerdir? Kaç çeşit yardım kalemi vardır?
Valiliklerden Alınan Yardımlar
Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.
Kaymakamlık Yardımları
Kaymakamlıklarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kapsamında vatandaşlar barınma için 317 TL, Yakacak için 500 kilo kömür, çocuk sağlık yardımı için 30 TL, eşi vefat eden kadınlar için aylık 250 TL, engelli vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve rapora göre bin 305 TL yardım, yaşlı ve engellilere özel temizlik hizmeti, üniversite öğrencilerine burs ödemeleri yapılmaktadır. İlgili yardımlara başvurmak için ilçe kaymakamlıklarında yer alan Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına istenilen belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Belediye Yardımları
Belediyeler tarafından sağlanan ayni ve maddi yardımlar arasında, kırtasiye yardımı, gıda kolisi yardımı, sosyal yardım kuponları, süt yardımı, asker ailelerine, gazilere ve yakınlarına yardılar, yakacak kömür yardımı, tıbbi malzeme ve ihtiyaç yardımı, kira desteği, öğrencilere belediye bursu ve yardımı, engellilere maddi yardım desteği sağlanmaktadır. İlgili yardımlardan yararlanmak isteyenlerin birtakım şartları sağlaması gerekmekte olup başvuruların şahsen ilgili belediye bölümlerine yapılması gerekmektedir.
Geliri Olmayanlara Yapılan Devlet Yardımları Nelerdir?
Devlet geliri olmayan vatandaşlara birçok kalemde yardım seçeneği sunmaktadır. Bu yardımlardan bazıları, nerelere başvuru yapılacağı ve yararlanma şartları şu şekildedir:
Öğrenci yardım parası; Sed başvurusu olarak bilinmektedir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bu bursu almak için ailenin fakir ve ihtiyaç sahibi olması şartı aranmaktadır. Her aileden bir öğrenci bu bursu alabilir. Bu destek sürekli devam eden bir destek değildir. Kişinin ailesinin durumunun 6 aylık zaman diliminde denetlenmesi sonucunda bursun devam edip etmeyeceğine bakanlık görevlileri karar vermektedir. Şu an da en düşük öğrenci yardımı 450 TL'dir.
Yakacak ve Gıda Yardımı; Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere senelik 500 kilogram kömür yardımı ve temel ihtiyaç malzemelerini içeren gıda paketlerinin dağıtılmasıdır. Bu yardımdan yararlanmak için kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurulması gerekmektedir. Geliri olmayan fakir aileler bu yardımlardan ilgili kurumların incelemeleri sonrasında yararlanmaktadır. Bu yardımı alabilmek için gelir sahibi olunmaması, herhangi taşınır taşınmaz bir mala sahip olunmaması gerekmektedir.
Fakirlik Maaşı; Kişilerinin herhangi bir gelirlerinin olmaması sebebiyle bağlanan maaştır. Kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek fakirlik dosyası açtırılır. Bu maaşı alabilmek için herhangi bir sosyal güvencenin olmaması, herhangi bir maaşının bulunmaması gerekmekle birlikte taşınmaz gelirinin muhtaçlık maaşından az olması gerekmektedir. Şu an ki fakirlik maaşı 500 TL civarındadır ve bu maaş PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden çekilebilmektedir.
Belediyeler Hangi Maddi Yardımları Yapıyor?
Belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı yardımlar sırasıyla aşağıdaki gibidir;
Gıda kolisi yardımı
Belediye nakit yardımı
Geliri elverişli olmayan hanelere kira desteği
Kırtasiye yardımı
Sosyal yardım kartları
Sosyal yardım kuponları
Sosyal yardım kontörleri
Tıbbi malzeme ve ilaç yardımı
Yakacak kömür ve odun yardımı
Mama ve bebek bezi yardımı
Süt yardımı
Giyecek yardımı
Engellilere verilen destekler
Asker ailelerine ayni yardım
Gazi, gazi yakınları ve şehit yakınlarına yapılan yardımlar
Öğrenciler için belediye bursu
Öğrencilere yönelik yardımlar
Yaşlılar için belediye bakım hizmeti
Valilikten Nasıl Yardım Nasıl Alınır?
Dar gelirliye kira yardımı adı altında maddi durumu belli bir gelirin altında olan ya da hiç geliri olmayan kimselere devlet tarafından yardımda bulunulmaktadır. Bu yardımdan yararlanabilmek için iki yol izlenebilir. Birincisi kaymakamlıklar aracılığı ile müracaattır. Diğeri ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerine yapılan müracaatlardır. Bu başvurularda şu belgeler istenir:
- Kimlik belgesi ve fotokopisi
- İkametgah belgesi
- Geliri olmadığına dair gelir testi
- Kira yardımı istendiğine dair başvuru dilekçesi
- Kira yardımından yararlanabilmek için başvuru sahibinin şu şartları bir arada bulundurması gerekmektedir:
- Herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekmektedir.
- Emekli maaşı ve anne babadan kalan maaş da dahil olmak üzere herhangi bir maaş sahibi olmamak gerekir.
- Gayrimenkul ya da menkul cinsinden herhangi bir mal sahibi olmamak gerekir.