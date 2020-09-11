Geliri Olmayanlara Yapılan Devlet Yardımları Nelerdir?

Devlet geliri olmayan vatandaşlara birçok kalemde yardım seçeneği sunmaktadır. Bu yardımlardan bazıları, nerelere başvuru yapılacağı ve yararlanma şartları şu şekildedir:

Öğrenci yardım parası; Sed başvurusu olarak bilinmektedir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bu bursu almak için ailenin fakir ve ihtiyaç sahibi olması şartı aranmaktadır. Her aileden bir öğrenci bu bursu alabilir. Bu destek sürekli devam eden bir destek değildir. Kişinin ailesinin durumunun 6 aylık zaman diliminde denetlenmesi sonucunda bursun devam edip etmeyeceğine bakanlık görevlileri karar vermektedir. Şu an da en düşük öğrenci yardımı 450 TL'dir.

Yakacak ve Gıda Yardımı; Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere senelik 500 kilogram kömür yardımı ve temel ihtiyaç malzemelerini içeren gıda paketlerinin dağıtılmasıdır. Bu yardımdan yararlanmak için kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurulması gerekmektedir. Geliri olmayan fakir aileler bu yardımlardan ilgili kurumların incelemeleri sonrasında yararlanmaktadır. Bu yardımı alabilmek için gelir sahibi olunmaması, herhangi taşınır taşınmaz bir mala sahip olunmaması gerekmektedir.

Fakirlik Maaşı; Kişilerinin herhangi bir gelirlerinin olmaması sebebiyle bağlanan maaştır. Kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek fakirlik dosyası açtırılır. Bu maaşı alabilmek için herhangi bir sosyal güvencenin olmaması, herhangi bir maaşının bulunmaması gerekmekle birlikte taşınmaz gelirinin muhtaçlık maaşından az olması gerekmektedir. Şu an ki fakirlik maaşı 500 TL civarındadır ve bu maaş PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden çekilebilmektedir.