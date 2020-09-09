İş arayana evrak, yol, tıraş masraf parası! Nasıl alınır başvuru şartları...

120 TL'ye Varan Destek; İş arama ve bulma parası kapsamında sağlanan ilk destek 40 TL'den 120 TL'ye kadar uzanıyor. Bu ödemeler bir yıl içinde en fazla 3 defa alınıyor. İş arama parası vatandaşların işe başvuruları sırasında oluşacak masraflar için ödeniyor.

788 TL Yardım Parası: Bu ödeme ise tek seferlik ödeniyor. 788 TL'ye kadar uzanan ikinci destek 18 ile 55 yaş arasında olan ve iş başvurusu kabul edilen vatandaşlara ödeniyor.

Başvuru İşlemleri

İşe Yönlendirme Yardım Parası ve İşe Başlama Yardım Parası almak isteyen vatandaşlar başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerine yapıyorlar. Başvurular vatandaşların yaşadıkları il veya ilçe SYDV birimlerine yapması gerekiyor.