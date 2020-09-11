1000 TL nakit, kira ve gıda yardımı destek ödemeleri 32 milyar oldu! İşte alma şartları

Devletten vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım, gıda ve kira yardımı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yardıma ihtiyacı olan vatandaşların başvurusunu yapması gerektiğine yer verildi. Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor.
BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI İLE VATANDAŞLARA YARDIM
Biz Bize Yeteriz kampanyasından gelen yardımlarla vatandaşlara sosyal destek ödemeleri yapılıyor.
Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerindne başvurusunu yapması gerekmektedir.
1,2 MİLYON HANEYE 1.000 TL YARDIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanI Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan son rakamlara göre Sosyal Koruma Kalkanı paketleri kapsamında devlet tarafından vatandaşlara dağıtılan destek ve yardım ödemeleri tutarı 32 milyara yaklaştı.
Bakan Selçuk yapmış olduğu paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan: "Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı gibi başlıklar altında çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaklaşık 34 Milyar TL'lik karşılıksız kaynak aktardık." ifadeleri ile yapılan yardım tutarını açıkladı.
1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?
1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.
Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.