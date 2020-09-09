Eylül ayının ikinci haftasında Ziraat, Vakıfbank, TEB, Garanti taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını inceledik. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bankaların kredi faiz kampanyaları birlikte ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekenlerin sayısı arttı. Peki Eylül ayı Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA yeni faiz oranları ne kadar? Kredi faizleri düşecek mi? Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için ise; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ?
Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 18,06'ya, taşıt kredisi faizi yüzde 15,60'a, konut kredisi faizi ise yüzde 13,31'e yükseldi. Tüm tüketici kredisi faiz oranları 25 Kasım 2019 haftasından bu yana gördükleri en yüksek seviyeye çıktı. 2020 boyunca da tüketici kredi faizlerindeki en yüksek oran da görülmüş oldu.
Konuya ilişkin bilgi veren bir analist kredi faizlerinin yüzde 20'nin üzerini göreceğini vurguladı. Kredilerde frene basılmasını öngören analistler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) da aktif rasyosu uygulamasını bu hafta içinde kaldırması beklentisi içinde.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 1.09
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Sarıpanjur konut kredisi: 1.09
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.15
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.44
Konut kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.47
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.20
Ev kredisi: 1.15
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.26
Konut kredisi: 1.29
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.45
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.66
Tüketici kredisi: 1.66
Mortgage kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.46
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 1.45
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.57
Taşıt kredisi: 1.33
Konut kredisi: 1.19
EV ALACAKLAR İÇİN FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası müşterilerine yeni veya ikinci el ev almaları durumuna göre kredi imkanı sunuyor. Banka ayrıca müşterilerinin talep etmesi durumunda hem 120 ay vade hemde 180 ay vade olanakları da sağlıyor.
Vakıfbank ise Sarıpanjur Konut Kredisi ile ev alacak müüşterilerinin hayallerini gerçekleştiriyor. 3 devlet bankası da müşterilerine esnek ödeme seçenekleri sağlıyor. Bu ödemelerde vatandaşların kredilerini aylık eşit taksitlerin dışında kendi belirledikleri süre aralığında yapmaları sağlanıyor.
Devlet bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan son güncellemelerin ardından sıfır konut alımlarında 0.99 faiz oranı öne plana çıkarken ikinci el ev alımlarında faiz oranları yüzde 1.05 ile yüzde 1.09 bandında bulunuyor.
* Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.05
* Ziraat Bankası 120 ay vadeli 0 konut alımı için kredi faiz oranı 0.99, 180 ay vade için 1.05
* Ziraat Bankası 120 ay vadeli 2. el ev alımı için kredi faiz oranı yüzde 1.05, 180 ay vade için ise 1.09
Konut Kredisi Nedir?
Konut kredisi nedir sorusunun cevabı için; Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır. Böylece belirli bir süreliğine bankaya olan borcunuzu öderken kendi evinizde de oturmuş olacaksınız. Fakat öncelikle konut kredisi çekeceğiniz evin krediye uygun olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise bankalar verdikleri konut kredisine karşılık olarak evi ipotek altına alırlar. Kredinizi tamamen geri ödediğinizde ise evin üzerindeki ipotek kaldırılır. Fakat borç ödenmez ise banka borçlara karşılık eve el koyma yetkisine sahiptir. Bu şekilde bankalar müşterilerine konut kredisi verirler. Banka krediyi verirken evi ipotek altına aldığı için kefil istemez. Böylelikle daha rahat bir şekilde müşterinin kredi almasını sağlar.
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.