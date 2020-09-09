İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar için çok sayıda bankanın özel kredi kampanyası bulunuyor. Emekli vatandaşlara hemen hemen her bankanın özel bir kredisi bulunuyor. Bu bankalar emeklilere sağladıkları bu kredilerde, emekli vatandaşların maaş müşterisi olmasını talep ediyor. Bu çerçevede kredi imkanı sunan sunan bu bankalardan ikisi de Ziraat Bankası ile Halkbank. Ziraat Bankası ile maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilerimiz emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor. Peki SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri için uygun faizli emekli mini ihtiyaç kredisi başvuru şartları nedir?