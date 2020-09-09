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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 11:18
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    • 09.09.2020 11:18
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    ! ürünlerde 10 Eylül Perşembe neler var?

    Her hafta merakla ve heyecanla beklenen . Kaliteli, farklı ve çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan A101 marketler her Perşembe günü için aktüel ürün kataloğunu çıkarıyor. Peki ürünlerde 10 Eylül Perşembe neler var? Özellikle elektronik ürünlerdeki kampanyalar dikkatleri çekiyor. Haberimizden kataloğu inceleyebilir ve markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünlerde 10 Eylül Perşembe neler var?

    A101 aktüel ürünler kataloğu bu haftada da dopdolu. Stoklarla sınırlı olduğundan yarın sabah erkenden markete gitmek isteyenler şimdiden A101 aktüel ürün kataloğu 10 Eylül için araştırmalar yapıyor, alacaklarını belirliyor. Elektronikten mutfak eşyalarına, kütüphaneden beyaz eşyaya kadar pek çok çeşitte ürün sizleri bekliyor. İşte 10 Eylül Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu…

    10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

    Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL

    Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TL

    4 Raflı Kitaplık 79,95 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL

    Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 49,95 TL

    Oyuncak Bez Bebek 18,95 TL

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.199 TL

    Lenovo E10 Tablet 899 TL

    Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 49,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünlerde 10 Eylül Perşembe neler var?
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