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    • 09.09.2020 11:50
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    'a 440 milyon liralık icra şoku! İtirazı reddedildi, satışa çıktı

    Bir dönem Galatasaray başkanlığını da yapan ünlü iş adamı , bir bankaya olan borçları nedeniyle icralık oldu. Aysal'ın Ortaköy'de bulunan Hotel isimli 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu. Aysal karara itiraz ederken, mahkeme bu itirazı reddetti.

    Ünal Aysal'a 440 milyon liralık icra şoku

    Ünlü işadamı Ünal Aysal, bir bankaya olan borçlarını ödeyemedi. Bunun üzerine işadamının Ortaköy'deki Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı icralık oldu.

    İTİRAZI REDDEDİLDİ
    Aysal, İcra Müdürlüğü'ne başvurarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan icra takibine itiraz etti.

    Aysal, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, otel olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın satılamayacağını belirtti, "Alacaklı bankanın İcra İflas Kanunu'na göre satış süresi içerisinde İcra Müdürlüğü'ne başvurmadığı için satışın iptal edilmesi gerekir" dedi. Mahkeme, Aysal'ın itirazını reddetti. Satış ihalesi 10 Eylül'de İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde...

    Dilek Yaman/Sabah
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    Haberler Ekonomi Ünal Aysal'a 440 milyon liralık icra şoku! İtirazı reddedildi, Les Ottomans satışa çıktı
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