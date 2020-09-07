BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!

BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;

- Kasa reyon personeli,

- Kasiyer,

- Satış elemanı,

- Kozmetik personeli,

- Meyve ve sebze personeli,

- Bölge taze gıda personeli,

- Reyon görevlisi,

- Beden işçisi,

- Depo görevlisi/Ambar görevlisi,

- Satış danışmanı,

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Marketlerin personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Perakende satış sektöründe kariyer yapmak isteyen

Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

Takım çalışmasına uyum sağlayacak,

Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

Tercihen sigara kullanmayan,

İş tanımı şu şekilde:

Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak

Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak

Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak

Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak