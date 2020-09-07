ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı alınıyor

Genelgede hastanede çalışmak üzere ATT, çeşitli pozisyonlarda sekreterlik, hasta danışmanlığı, ambulans şoförü, hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı ve hemşire gibi alanlarda hastane bünyesine yeni insanların katkıda bulunabileceğini açıkladı. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR'un Hastane Bünyesine Katkısı
İŞKUR, Türkiye'de işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve temelleri bunun üzerine kurulmuş bir iş bulma kurumudur. Son günlerde yaptığı açıklama ile birlikte ATT, klinik destek elemanı, sekreterlik, hasta danışmanlığı, ambulans şoförlüğü, hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli ve hemşire gibi pozisyonlara en az ilkokul mezunu olan insanların ataması yapılacağı duyurulmuştur. Bu sayede milyonlarca insana da bir umut kaynağı olan İŞKUR, hastane işleri ile de insanlara yardımcı olmaktadır.
İŞKUR hastanelere ATT alımı iş ilanları!
Hastanelere İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri bölümünün açık kadrosuna başvurmak isteyenler aşağıdaki linkten, hangi hastanelerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (ATT) açık kadrosu var takip edebilir.
HASTANELERE SEKRETER ALIMI İŞ İLANLARI
İŞKUR aracılığı ile hastanelere sekreter olarak girmek isteyen vatandaşlar, hangi hastanelerde sekreter ilanı olduğunu ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten takip ederek, başvuru sağlayabilir.
HASTANELERE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İŞ İLANLARI
Hastanelere temizlik işçisi olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, temizlik işçisi alımları ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten detaylı olarak inceleyebilir. Hangi hastaneler temizlik personeli alımı yapıyor, temizlik işçisi başvuru formu detayları linkten ulaşılacaktır.
AMBULANS ŞOFÖRÜ ALIMI İŞ İLANLARI
İş hayatına ambulans şoförü olarak devam etmek isteyen kişiler, hangi hastanelerde ambulans şoförü ilanı var, ambulas şoförü başvuru formu ve detaylarına aşağıdaki linkten erişebilir ve başvuru yapabilir.
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