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    • 30.09.2020 14:06
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    en az ilkokul mezunu 21 ilde belli oldu

    üzerinden bekçi alımı başvuruları alınıyor. Adayların en az ilkokul mezunu olması yeterli olacak. Vardiyalı çalışma esaslarına uygun olmaları gerekiyor. Diğer başvuru şartları ile açıklanan iller haberde. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

    İŞKUR en az ilkokul mezunu şartı ile 21 ilde bekçi alımı yapıyor!

    Türkiye iş Kurumu tarafından yeni ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre özel sektörde farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımları yapılıyor. Ancak ilana göre en az ilkokul mezunu olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru yapacak adayların herhangi bir rahatsızlığının veya hastalığının olmaması gerekiyor.

    İŞKUR üzerinden bekçilik için başvuruda bulunabileceğiniz iller;

    Gaziantep, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Sakarya, Bursa, Edirne, Düzce, Amasya, Muş, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Şanlıurfa, Elazığ, Manisa, Mersin, Konya, Uşak, Adana, Kayseri illerinde ikamet şartı ile başvuru da bulunabilirsiniz.

    İŞKUR üzerinden bekçilik için başvuruda bulunabileceğiniz iller;

    BAŞVURU ŞARTLARI;

    Bekçi alımı başvurusu için İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınladığı ilana başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda en yakın İŞKUR Genel Müdürlüğüne giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Ancak İŞKUR' a üye değilseniz öncelikle üye olmalısınız. İŞKUR' a üye olmak için 14 yaşını tamamlamış olmalısınız. Ardından İŞKUR' un sitesine giriş yaparak kişisel, eğitim, iletişim ve mesleki bilgilerinizi istenilen bir şekilde eksiksiz girmelisiniz. Daha sonra e-posta yolu ile hesabınızı onaylayarak hemen başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Bekçilik ilanı için hangi ili seçerseniz alım kapasitesi karşınıza çıkmaktadır. Bu nedenle hızlı bir şekilde üye olup, başvurunuzu oluşturmanız gerekmektedir.
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