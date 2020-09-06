Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR hemşire, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarında alım yapacak.