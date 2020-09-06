Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR hemşire, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarında alım yapacak.
İŞKUR'DA YAYIMLANDI
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:
- Temizlik personeli
- Güvenlik görevlisi
- Ambuans sürücüsü
- Büro memuru
- Hasta bakımı elemanı
- Tıbbi sekreter
- Hemşire
- Ebe
- Muhasebe personeli
- Büro personeli
- Acil Tıp Teknisyeni
- Hasta kayıt kabul görevlisi
- Hasta danışmanı
- Hastane hizmetlisi.
- Şoför
- Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni
- Teknisyen
- Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
- Anestezi Teknikeri
- Diş hekimi yardımcısı
- Acil Tıp Teknisyeni
- Doktor yardımcısı
- Diyaliz Teknikeri.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması
- Diksiyonu düzgün olması