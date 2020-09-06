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    • 13.09.2020 16:30
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    Hastanelere şartsız 3000-5000 TL maaşla personel alımı başladı!

    özel - kamu sektörlerinin eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Hastanelere şartsız , hasta kabul-kayıt ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. Alımlar İŞKUR üzerinden devam ederken, başvurular da online olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    Hastanelere KPSS şartsız 3000-5000 TL maaşla personel alımı

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR hemşire, temizlik görevlisi, hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonlarında alım yapacak.

    İŞKUR'DA YAYIMLANDI

    Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.

    Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:

    - Temizlik personeli

    - Güvenlik görevlisi

    - Ambuans sürücüsü

    - Büro memuru

    - Hasta bakımı elemanı

    - Tıbbi sekreter

    - Hemşire

    - Ebe

    - Muhasebe personeli

    - Büro personeli

    - Acil Tıp Teknisyeni

    - Hasta kayıt kabul görevlisi

    - Hasta danışmanı

    - Hastane hizmetlisi.

    - Şoför

    - Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni

    - Teknisyen

    - Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

    - Anestezi Teknikeri

    - Diş hekimi yardımcısı

    - Acil Tıp Teknisyeni

    - Doktor yardımcısı

    - Diyaliz Teknikeri.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,

    - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması

    - Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması

    - Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması

    - Diksiyonu düzgün olması
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