Hidrojen enerjisini sanayide kullanmayı sağlayan ilk gazlaştırma ünitesini Ankara'da hizmete alan Taronis Fuels, yatırım için üç bakanlıktan teşvik onayı aldı. Şirketin CEO'su Scott Mahoney, "Yatırımın 500 milyon doları geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre Fuels, Ankara'da 50KW güce sahip, "mobil plazma ark gazlaştırma ünitesi"ni hizmete aldığını da duyurdu. Şirket, tamamlanan üniteyi, çalışır durumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin denetimine sundu.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Mahoney, yenilenebilir enerjiye odaklanan şirketin kamuyla temiz enerji çalışmaları yaptıklarını aktardı.

"Hükümetle ve iş dünyasıyla yapılan toplantılar sonucunda biz bu yatırımın 500 milyon doları geçeceğini düşünüyoruz" diyen Mahoney, şunları söyledi: "Önümüzdeki 2 yıl zarfında özellikle komşu ülkelerle genişlemeyi düşünüyoruz Türkiye üzerinden. Gelecek yıl başlayacak ihracat odaklı modelle 100 milyon dolarlık yatırıma başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Büyük şehirlerde genişlemeyi düşünüyoruz. Gaz çok kolay transfer edilen bir emtia olmadığı için büyük kentlerde olmamız gerekiyor."

TEŞVİK ALDIK

Önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye'de 800 ile bin kişilik istihdam hedeflediklerini ifade eden Mahoney, "İhracata odaklandığımızda da bir bu kadar daha istihdam düşünüyoruz. Hükümetin desteklemesinin en büyük sebeplerinden birisi de istihdam ve diğer sektörlerdeki çarpan etkisi. Türk hükümeti bu sebeple teşvik verdi" diye konuştu. Kurda yaşanan hareketlenmeyi değerlendiren Mahoney, "Böyle uzun süreli yatırım yaptığınız zaman, kısa dönemli kur dalgalanmalarının ötesine bakmak zorundasınız" dedi. Yatırım teşvikleri konusunda Enerji, Hazine ve Ticaret bakanlıklarıyla çalıştıklarını belirten Mahoney, "Onlar resmi olarak teşvikleri açıklamadığı için biz de henüz açıklamıyoruz" dedi. Patenti ABD'de olan teknoloji için Hollanda'nın Amsterdam kentiyle birlikte Ankara'da yatırım yapıldığını vurgulayan Mahoney, "2 yıl süreyle yeni üniteler üretilecek. Diğer şehirlere de yayılacak" dedi.

Sistem nasıl çalışıyor?



Gaz rafineri sistemine benziyor.



Ünite araba garajına sığabilecek büyüklükte. Atık, koku üretmiyor, yeşil bir teknolojiyle çalışıyor.



İçinde hidrojen ve oksijen bulunan herhangi bir sıvıyı moleküllerine ayırıyor, hidrojen yakıtı oluşturuyor.



Etanol (alkol), dizel yakıt, bitkisel yağ, atık sudan enerji üretebiliyor.



Neyi çevirdiğinize göre kalite değişiyor. Etanolle gemi tersanelerinde kullanılan kaynak makinesi ve kesme için yakıt çıkarabilirsiniz. İki endüstride ağırlık olarak kullanılıyor.İçinde metal kesmenin olduğu bütün teknolojiler, imalat, inşaat gemi yapımı gibi.



Kaliteli hidrojen yakıtının üretilmesinde de kullanılıyor. Kömür endüstrisinde katkı maddesi olarak kullanılabiliyor ve karbonmonoksit emisyonu düşürüyor.

