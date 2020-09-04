ABD’li Taronis Türkiye’yi seçti

COVİD-19 salgını tüm dünyada ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisini sürdürmeye devam ederken; pandemi süreci bile yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisini azaltmadı. Türkiye, bu kez ABD'li yenilenebilir yakıt üreticisi Taronis'in tercihi oldu. Özellikle gemi, inşaat ve imalat sektörlerinde metal kesmede kullanılan yeni bir teknoloji olan MagneGas'ı Türkiye'ye getiren ABD'li şirketin CEO'su Scott Mahoney, "Türkiye'ye ilk yatırımımız 165 milyon dolar zarfında ve 3 yılda yatırım gerçekleşecek. İleride bu rakamın 300 milyon doları geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK