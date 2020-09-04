



Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından dün açıklanan verilere göre ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı bir ölçüde hafifletiyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları Laura kasırgasının da etkisiyle geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,4 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 43,79 ile 43,84 dolar aralığının direnç, 43,63 ile 43,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.







