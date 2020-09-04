Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen ve kar satışları gözlenen borsa doğru sektör ve hisse senedi seçenlere kazandırmaya devam ediyor. Uzmanlar borsanın her zaman gözde yatırım aracı olduğunu belirterek, yatırımcıların seçimlerini dikkatli ve bilgiye dayalı olarak yapmaları uyarısında bulundu. A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, yükselen faizlerin Borsa İstanbul tarafında yükselişi şuan için törpülediğini ve endeksin ağırlıklı ortalamalar arasına sıkıştığını belirterek, "CDS rakamlarının düşmesiyle yatırımcıların iştahı kabarabilir. Bu da önümüzdeki günlerde uzun vadede Borsa İstanbul'un popülaritesini artırabilir" yorumunda bulundu.







Genel olarak küresel piyasalarda pozitif bir havanın hakim olduğunu belirten Gürbüz, "Yurt içinde ağırlıklı ortalamalarına sıkışan bir endeksin olduğunu görüyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilimin kısıtlıda olsa piyasalar üzerinde etkisi sürüyor. Son dönemde piyasaya giren yeni yatırımcıların bu anlamda yapacağı işlemlerde aceleci davrandığı yani panikle işlem yapması dikkat çekiyor. Bu da endekste borsa tarafında yükselişi sınırlayan etmenlerden bir tanesi" dedi.