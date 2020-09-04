İlk defa ev sahibi olacak ve kirada oturan vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devletten 30 bin lira hibe para desteği almak isteyen kişiler ilk olarak konut hesabı olan bankalar üzerinden şahsen başvuruda bulunacak ve hesap açacak. 3 sene boyunca aylık düzenli olmak şartı ile para biriktirecek. Biriken paraya karşılık konut teşviki verilecek.
NASIL KONUT HESABI AÇILIR?
Günümüzde kamu bankalarının yanı sıra çok sayıda özel bankanın da konut hesabı hizmeti bulunmakta olup kimlik belgeniz ile size en yakın banka şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir. Bu noktada hesabınıza tek seferlik para yatırma hakkınızı kullanarak bir kerelik toplu para yatırmanıza sınırlar dahilinde izin verilir. Ardından aylık belirlediğiniz tutarlarda düzenli ödeme yaparak birikim yapabilirsiniz. Belirlenen süre sonunda yapmış olduğunuz birikim tutarına göre devletten yukarıda yazılı olan rakamlar dahilinde konut hesabı katkısı alabilirsiniz.
EV ALACAKLARA KARŞILIKSIZ 30 BİN TL DESTEK
Ev alma planlamasını uzun bir dönem için yapan vatandaşlar bankalardan konut hesabı açabilirler.Konut hesabı açan ve düzenli birikim yapan vatandaşlar 30 bin TL hibe destek alırlar. Bu desteğin tutarı birikim tutarına ve sürecine bağlı olarak yükselir. Konut hesabıyla 30 bin TL destek almak isteyenler için ise sistem şu şekilde işliyor.
Vatandaşlar herhangi bir bankadan kendilerine bir konut hesabı açıyorlar. Bu konut hesabına düzenli para birikimi yapacaklarını vaat ediyorlar. Bu hesaba aylık, 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde belirli tutarlarda para yatıran vatandaşlar bu parayı da kullanmıyorlar. (Belli oranda ve tutarda kullanma hakkı bulunuyor) Bu şekilde en az 36 ay en fazla ise 60 ay birikim yapanlara karşılıksız devlet desteği sağlanıyor.
Konut Hesabında Birikim Süreci ve Tutarı
Konut hesabında en az 48-59 ay arasında birikim yapanlar için destek oranı % 18 - Azami Katkı Tutarı 26 bin 645 TL
Konut hesabında en az 60 ay arasında birikim yapanlar için destek oranı % 25 - Azami Katkı Tutarı 28 Bin 548 TL
Konut hesabında en az 36-47 ay arasında birikim yapanlar için destek oranı % 15 - Azami Katkı Tutarı 24 bin 741 TL