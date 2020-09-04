Vatandaşlar herhangi bir bankadan kendilerine bir konut hesabı açıyorlar. Bu konut hesabına düzenli para birikimi yapacaklarını vaat ediyorlar. Bu hesaba aylık, 3 aylık veya 6 aylık dönemlerde belirli tutarlarda para yatıran vatandaşlar bu parayı da kullanmıyorlar. (Belli oranda ve tutarda kullanma hakkı bulunuyor) Bu şekilde en az 36 ay en fazla ise 60 ay birikim yapanlara karşılıksız devlet desteği sağlanıyor.