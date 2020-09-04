Ziraat Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu? Konut taşıt tüketici kredisi faizleri arama motorlarında sorgulanıyor. Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük seviyesine çekilen kredi faiz oranlarına yeni düzenleme geldi. Döviz kurlarında gelen artışlar nedeniyle kredi faiz oranları yeniden düzenlendi. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası taşıt, tüketici kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu haberimizde! Türkiye'de ne geniş yaygın kullanım ağına sahip bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Neredeyse her ilçede yer alan banka müşterilerine özel imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ziraat Bankası'nın sunduğu bu imkanları tek tek araştırdık.
ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYALARI
Türkiye'de ne geniş yaygın kullanım ağına sahip bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Neredeyse her ilçede yer alan banka müşterilerine özel imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ziraat Bankası'nın sunduğu bu imkanları tek tek araştırdık.
* Ziraat Kredi Paketleri Kampanyası
* Çalışanın Artısı Kredi Paketi - KAMPANYA SÜRESİ DOLMUŞTUR
* Emeklinin Artısı Kredi Paketi - KAMPANYA SÜRESİ DOLMUŞTUR
* Tatil Destek Kredi Kampanyası
Tatil yapmak isteyen ve Bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile Bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunmaktayız.
Bankamızla anlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.
Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,78 oranına denk gelmektedir.
Müşterilerimizin başvuruları acenteler tarafından Bankamıza iletilecektir, kredi değerlendirme sonucu müşterilerimize SMS olarak iletilecektir. Kredisi olumlu sonuçlanan müşterilerimizin başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekmektedir.
* Firma Katkı Paylı Konut Kredisi
Ziraat Bankası olarak ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyete destek verme vizyonumuz doğrultusunda, ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız.
Bankamız; bugüne kadar öncü olarak konut sektörüne sunduğu çözüm önerilerine bir yenisini daha ekleyerek, hem konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır.
Uygulama kapsamında Bankamız ile anlaşmalı konut üreticilerinden konut satın alacak müşterilerimize; aylık %0,99 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanma imkanı sunulacaktır.*
*500.000 TL tutarlı, 120 ay vade, aylık %0,99 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan konut kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,7337'dir.
ZİRAAT BANKASI'NDAN KONUT KREDİSİ
Ziraat Bankası müşterilerine 4 farklı konut kredisi sağlıyor. Bu konut kredilerinde ilk ayırım evin sıfır veya ikinci el olması ile yaşanırken bir diğer fark ise kredi ödeme sürecine göre belirleniyor. Banka 10 ve 15 yıllık ödeme planlarında müşterilerine daha farklı oranlar sunuyor.
İşte Ziraat Bankası'nın ev alacak olan müşterilerine sunduğu konut kredisi paketlerinde yer alan faiz oranları ve ödeme seçenekleri.
Sıfır Ev Alımları için
120 Ay Vadeli 0. Konut Kredisi için uygulanan faiz oranı yüzde 0.99
180 Ay Vadeli 0. Konut Kredisi için uygulanan faiz oranı yüzde 1.09
İkinci El Ev Alımları için
120 Ay Vadeli 2. El Konut Kredisi için uygulanan faiz oranı yüzde 1.05
180 Ay Vadeli 2. El Konut Kredisi için uygulanan faiz oranı yüzde 1.09
Ziraat Bankası'nın sunduğu bu oranlar ile ev alacak olan müşteriler, evin değerinin yüzde 80'i için kredi kullanabilecekler. Bu kapsamda 100.000 TL konut kredisi kullanacak olan müşteriler için maliyet tabloları şu şekilde;
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi kullanacak olan vatandaşlar ön başvuru işlemlerini internet bankacılığından yapabilirler. Konut kredisi başvuruları için esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden yapılıyor.