ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYALARI

Türkiye'de ne geniş yaygın kullanım ağına sahip bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Neredeyse her ilçede yer alan banka müşterilerine özel imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ziraat Bankası'nın sunduğu bu imkanları tek tek araştırdık.

* Ziraat Kredi Paketleri Kampanyası

* Çalışanın Artısı Kredi Paketi - KAMPANYA SÜRESİ DOLMUŞTUR

* Emeklinin Artısı Kredi Paketi - KAMPANYA SÜRESİ DOLMUŞTUR

* Tatil Destek Kredi Kampanyası

Tatil yapmak isteyen ve Bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile Bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunmaktayız.

Bankamızla anlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.

Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,78 oranına denk gelmektedir.

Müşterilerimizin başvuruları acenteler tarafından Bankamıza iletilecektir, kredi değerlendirme sonucu müşterilerimize SMS olarak iletilecektir. Kredisi olumlu sonuçlanan müşterilerimizin başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekmektedir.