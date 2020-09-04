Fesih yasağı 2 ay daha uzatıldı! Ücretsiz izne ayrılana her ay maaş…





Ödenek kaç lira olacak?

* Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme, 39,24 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder.

*Hesaplanan ödeme tutarından damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

*Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere ödeme kanalları yoluyla işçinin kendisine ödenir.

*Birden fazla iş yerinde çalışırken, bu iş yerlerinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanır. Bu kişiler adına 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenir. İlgili ayda toplamda 30 gün ve üzeri prim bildirimi yapılması durumunda, bu kişiler nakdi ücret desteğine hak kazanamaz.

Paralar ne zaman ödeniyor?

*SGK, nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar İŞKUR'a bildirir. İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8'inde ödemeye başlar. Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi hâlinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilir. Söz konusu günlerde değişiklik yapmaya Bakan yetkilidir.

TAKVİM.COM.TR/ FARUK ERDEM