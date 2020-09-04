Serbest piyasalarda dolar ve euroda son dakika hareketliliği sürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4400 liradan, avro 8,8140 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8140 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8080 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro bugün kaç TL oldu? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...
DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin 320 lira, en yüksek 465 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 463 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 535 milyon 102 bin 373,62 lira, işlem miktarı ise 1.160,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 605 milyon 248 bin 970,76 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Altın fiyatlarında, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu verilerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarından çıkmalarıyla başlayan düşüş sürüyor. Altının ons fiyatı 1,930 doların da altına çekilirken. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), benzin talebinde önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerinin etkisiyle inişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 44 doların da altına indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.77 düşüşle 43.73 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.99 düşüşle 40.46 dolar,
- altın yüzde 0.40 düşüşle 1,923.27 dolar,
- gümüş yüzde 0.39 düşüşle 26.49 dolar,
- bakır yüzde 1.57 düşüşle 6,582.50 dolar,
- platin yüzde 1.06 artışla 902,03 dolar,
- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,298.00 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,026 liraya düştü.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, dünkü sert düşüşün ardından yeni güne tepki alımlarıyla başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.081 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.861 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 5.026 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.105 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 19.725 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1,1841 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dün ABD pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğündeki sert düşüşe paralel, kapanışa yakın artan satışlarla yüzde 1'in üzerinde değer kaybeden Avrupa borsalarında, bugün tepki alımlarının görüldüğünü bildirdi.
Bugün, ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
ASYA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ
Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Bir süredir karışık bir seyir izlenen Asya borsaları, ABD'de teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle bugün negatif seyretti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 azalarak 3.356 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 23.205 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kayıpla 38.542 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 gerilemeyle 24.626 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi 1,2 düşüşle 2.368 puanda seyrediyor.