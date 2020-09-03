Taşeron işçi ve 4/D'li kamu işçilerine ek ödeme var mı?

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ek ödeme ile ilgili biliyorsunuz geçen toplantıda da söylemiştim. UZATILDI. Zannediyorum bir kaç gün içerisinde yayınlanmış olur. Bununla ilgili hem sahada filyasyon yapan hekimlerimiz dahil olmak üzere hem özellikle şu dönemde salgın döneminde bu hastalarla ilgili yoğun, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk ve benzeri gibi yoğun çalışan hekimlerle ilgili çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı, zannediyorum önümüzdeki günlerde yayınlanmış olur"