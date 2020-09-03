Taşeron işçi ve 4/D'li kamu işçilerine ek ödeme var mı?

2020 yılı kamuda çalışan taşeron işçilerin oldukça önem arz ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına ek ödemenin devam edeceğini, konu ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde resmen yayımlanacağını söyledi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ek ödeme ile ilgili biliyorsunuz geçen toplantıda da söylemiştim. UZATILDI. Zannediyorum bir kaç gün içerisinde yayınlanmış olur. Bununla ilgili hem sahada filyasyon yapan hekimlerimiz dahil olmak üzere hem özellikle şu dönemde salgın döneminde bu hastalarla ilgili yoğun, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk ve benzeri gibi yoğun çalışan hekimlerle ilgili çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı, zannediyorum önümüzdeki günlerde yayınlanmış olur"
TAŞERONA VAR MI?
Hastanelerde taşeron işçi olarak çalışmakta olan personellere ödeme yapılmayacağı, sağlık personellerine alım yapılacağı görülüyor.
KAMU İŞÇİLERİ İLE 4/D İŞÇİLERE VAR MI?
Kamu işçileri ile 4/d işçilere de ek ödeme , geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yapılmayacak.
3 ANA BAŞLIKTA TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ
4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor.