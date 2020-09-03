Taksitli alışveriş yapanlar dikkat! Bunu yapmazsanız binlerce lira zarara girebilirsiniz

AYLIK 83 LİRA OLARAK ÖDEDİ

Vedat G., markanın Arnavutköy'deki mağazasından 830 TL'lik bir ocak aldı. Ödemenin 10 eşit taksit halinde yapılması kararlaştırıldı. Mağaza çalışanı Vedat G. için, her biri 83 liradan oluşan 10 ayrı senet düzenledi. Vedat G., senetleri imzaladı ürününü alarak evinin yolunu tuttu.

Senedin günü geldiğinde ise Vedat G. mağazaya giderek ödemesini yaptı. Senedin aslını istediğinde ise, ilgili mağaza personeli, senet asıllarının genel merkezde olduğuna daha sonra toplu alabileceğini söyledi. Vedat G., ileride başına geleceklerden habersiz, her yaptığı 83 liralık ödeme için aldığı fişi ise saklamadı.

ÖDEMEYİ YAPMAK İÇİN YER ARADI

Son iki taksit kala, Vedat G.'nin ürün aldığı mağaza kapandı. G., borcunu ödemek için mağazaya ulaşmaya çalışırken, aynı ilçenin başka bir bölgesinde küçük bir dükkanda faaliyetin yürütüldüğünü öğrendi. Vedat G., anılan işyerine gittiğinde, yalnızca senet ödemelerinin alındığını gördü. G., kalan borcunu da ödedi. Şirket personelinden senetleri isteyen Vedat G. yine aynı yanıtı aldı. Çalışan, "Senetler genel merkezde, bir hafta sonra gelin alın" dedi. G., kendisine söylenen tarihte gitti ancak senetlerin yine getirilmediğini öğrendi. Çalışan bu kez, Vedat G.'nin gelmesi için yeni bir tarih verdi. G., işyerinden çıkmadan önce, borcunun kalmadığına dair yazı almak istedi. Şirket çalışanı, ödemeyi aldığını gösteren fişin arkasına şirketin kaşesini basarak 'Borcu bitmiştir' yazısını yazdı ve imzaladı.