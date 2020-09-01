4D'li taşeron işçiler yüzdelik dilimden kimler nasıl faydalanacak?

YÜZDELİK GELİRSE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Yüzdelik dilim konusunda somut bir adım atılması durumunda maaşlar yeniden belirlenecek. Örneğin kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüzde 5 daha fazla alan bir işçi yeni dönemde asgari ücretten yüzde 5 daha fazla alacak. Maaşlar, kadro sürecinden önceki ödemelere göre belirlenecek. O dönem de asgari ücret alan bir işçinin maaşı değişmeyecek.

TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ

4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor.

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