2020 yılı 4D'li taşeron işçi TİS için beklenen zam oranları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler için toplu sözleşme sürecinde geri sayım sona eriyor. TİS için önümüzdeki ay hazırlıkların tamamlanması ve Ekim ayının ilk günlerinde toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Kadroya geçen işçiler için 2020 yılı toplu sözleşme yılı olacak.
TAŞERONDA BELEDİYELERDEN İLK ZAM HABERİ GELDİ
Taşeron işçiler için ilk zam haberi Bozova Belediyesi'nden geldi. Hür Belediye İş Sendikası ile Bozova Belediyesi bünyesinde bulunan Bozbel AŞ bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ile çalışmakta işçilere % 45 oranında rekor maaş zammı yapıldı. Bunun yanı sıra taşeron işçileri yakından ilgilendiren tüm sorunların karşılanacağı sözleşme için de hazırlıkların başladığına yer verildi.
İLK ZAM SONRASI YENİ SÜREÇ BAŞLIYOR
İlk zam haberi sonrası taşeronda yeni dönem toplu sözleşme için bekleyiş heyecanlı şekilde devam ediyor. 31 Ekim 'de KHK ile kadroya geçen işçiler için YHK toplu sözleşmesi sona erecek. Bu tarihe kadar toplu sözleşme imzalanacak.
TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANLARI
Zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki yüzde 4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın yüzde 15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.