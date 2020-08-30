4/D'li taşeron yüzdelik dilimle asgari ücret ek zammı, görev tanımı, tayin hakkı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Taşeron işçilerin maaşlarına zam yapılması konusunda merak edilen nokta zam oranı olurken ise yüzdelik dilim ile ek asgari ücret zammı ve tayin hakkı konularında sürecin nasıl işleneceği bilinmiyor. Zira Çalışma Bakanlığı'nın ne ise yüzdelik dilim ile ek asgari ücret zammı konusuna ilişkin ne de tayin hakkı başlığına ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. Taşeron işçilerin düzenleme bekledikleri esas başlıklardan biri yüzdelik dilim ile ek zam. Her ne kadar bu konuda mahkeme kararları olsa da bu alanda alınacak karar Çalışma Bakanlığı'na bağlı.
TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?
Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI 2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE SUNULMASI BEKLENEN TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ORANI RAKAMLARI
Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 2020 yılı maaş zammı oranı yüzde 10 ile 12,5 arasında olduğu iddia edilirken işçi sendikaları tarafından ise yüzde 17.5 ila 20 arasında zam teklifi yapılacağı belirtiliyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN TAŞERON İŞÇİLERE EK ZAM
Bilindiği üzere KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler 4/D statüsüne alındı. Bu dönemde çalıştıkları kurumlarda kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ise düzenlendi. Çok sayıda taşeron işçi asgari ücretten işe başlatıldı.
Kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan bazı taşeron işçiler ise 2019 ve 2020 yıllarında mahkemelerden bu yönde emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Yerel mahkemeler taşeron işçilerin taleplerini haklı buldu ve maaşların kadroya alınmadan önceki oranlarına göre yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.
Bu kararlar bazı sendikalara umut oldu ve kendi bünyesinde ki taşeron işçiler adım toplu adım atmaya karar verdiler. Bu alanda yürütülen bu çalışmaların ardından ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu dosyaya alması bekleniyor. Bakanlığı bu konuda bir çözüm önerisi mi sunacağı veya başka bir öneri mi getireceği bilinmiyor. Ancak yüzdelik dilim ile asgari ücret konusunun Çalışma Bakanlığı'nca 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 2020 TİS'TE YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirlen işçilerden, dava açıp kazananlar için maaşlar eski maaşlarına göre yükseldi. Mahkeme işçilerin maaşlarının kadorya alınmadan önceki dönemde olan tutarını asgari ücrete oranını belirledi. Bu hesaplama ile elde edilen oran şuanda uygulamada olan asgari ücrete oranlandı. Elde edilen yeni sonuç mahkemeyi kazanan taşeron işçilerin maaşlarına yansıdı.
Yüzdelik dilim ile ilgili bazı işçilerin taleplerinin mahkemelerde haklı bulunmasıyla sendikalarda bu konuya yöneldi. Bazı sendikalar kendi bünyelerinde ki tüm işçiler için dava açabileceklerini ifade ettiler. 2020 TİS görüşmelerinin yaklaşmasıyla birlikte ise bu alanda genel ve tüm işçileri kapsayan bir düzenleme olması gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı'nın bu alanda bir çalışması olup olmadığı bilinmiyor. Ancak 2020 TİS'ten olumlu bir sonuç çıkarsa maaşlar yeniden belirlenecek.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?
Korana virüs salgını nedeni ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Mayıs Haziran ve Temmuz ayının bir bölümünde hiç bir toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılması yasaklanmıştı. Bu nedenle TİS görüşmeleri için Ağustos ayı öne çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere 2019 yılı toplu iş görüşmeleri de Ağustos ayı içerisinde yapılmıştı.
Bu nedenle 2020 TİS görüşmeleri için de Ağustos ayı öne çıktı ancak henüz net bir tarih ve toplantı planı açıklaması yapılmadı.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN İLK TALEP GELDİ
Kamuda çalışan yaklaşık 900 bin kamu işçisi bu sürecin nasıl şekilleneceğini merak ederken bu konuda bazı talepler de dile getirilmeye başlandı.
Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçi olarak çalışırken kadroya alınan ve 4/D statüsüne geçirilen personellerin ş kollarında değişiklik öngören düzenlemenin iptal edilmesini istedi. Mahmut Arslan bu konuya ilişkin konuşmasında, "Biz kanun zoruyla bir işçinin, bir başka sendikanın üyesi olması zorlamasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük, sendikal özgürlükle ancak söz konusu olabilir. Bu örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE TAŞERON İŞÇİLERİN DÜZENLEME BEKLEDİKLERİ İLK 5 KONU
* 2020 yılı için yapılacak olan taşeron işçi maaş zam oranlarının enflasyon oranlarının üzerinde tutulması,
* Şartlı veya şartsız taşeron işçilerine tayin hakkı verilmesi,
* Bayram, eğitim ödemeleri için yapılan tutarların yükseltilmesi,
* Yüzdelik dilim düzenlemesiyle maaşların yeniden belirlenmesi,
* Taşeron işçiler için görev tanımı yapılması.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.