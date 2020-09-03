Eylül ayı kira zammının ne kadar olacağı ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesini her yıl eylül ayında yenileyenler için önemli olan eylül ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, Eylül kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Eylül kira artış oranı hesaplama.



Kira sözleşmesini eylül ayında yenilenecek olan kiracılara ne kadar zam yapılacağı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oluyor.