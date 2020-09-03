Yüksek faizle kredi çekenlerin faizlerin düşmesiyle kredi yapılandırma beklentisi daha da arttı. Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredide yapılandırma ,daha önce yüksek faizle kredi çeken bir kişinin, faiz indikten sonra kalan borcunun yeni faiz oranına göre hesaplanması işlemine denir.
EYLÜL AYINDA KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA MÜJDESİ HENÜZ YOK
Geçtiğimiz dönemlerde devlet bankalarından tarihi kredi kampanyaları gelmiş olsa da yapılandırma kredisi için adım gelmedi. Bu dönemde de bankalar müşterilerine yüzde 1.00 bandının üzerinden transfer kredisi imkanı sağlıyorlar. En düşük yapılandırma kredisinde vatandaşlara 1.07 oranı sunuluyor. Bu kredi oranı ise 1850 kredi puanı olan müşterilere QNB Finansbank'tan geldi.
İŞ BANKASI KONUT KREDİLERİNİ YAPILANDIRDI
Bu dönemde İş Bankası tarafından atılan en dikkat çekici olan fırsat oldu. Banka konut kredisinde faiz oranlarını yüzde .0.87 seviyesine düşürdü ve bu oranla kredi yapılandırması yaptı. Çok sayıda vatandaşlar konut kredilerini bankaya taşıdılar.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.