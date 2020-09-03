Son dakika faiz depremi yeni oranlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile başlayan normalleşme sürecinde bankaların ucuz konut kredisi kampanyaları sona ermeye başladı. Bankaların uygun faizli konut kredisi vermesi ile ev fiyatlarında artış yapan fırsatçılar, ucuz konut kredisi kampanyalarının bitmesiyle konut fiyatlarını düşürecek mi merak ediliyor. Kampanyaların bitmesi ev satışlarını düşüreceği için konut sektöründe şu an için bu beklenti var. Konut fiyatları düşecek mi? Peki Eylül ayında konut fiyatları düşer mi? Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar.
SON DAKİKA FAİZ DEPREMİ YENİ ORANLAR AÇIKLANDI
* Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.05
* Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.09
* Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.05
* Garanti BBVA konut kredisi faiz oranı yüzde 1.27
* Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
* TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
* HSBC konut kredisi faiz oranı yüzde 1.55
* ICBC Bank Turkey konut kredisi faiz oranı yüzde 1.08
* İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.15
* Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
* Alternatif Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
* ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Konut sektörünün yoğun geçirdiği Temmuz ve Haziran dönemi ile tapu daireleri yoğun çalışmaya başlamış hatta randevulu sisteme geçiş yapmıştı. Ağustos ayının başlamasıyla kamu bankalarının ucuz konut kredisi kampanyalarını bitirmesi tapu dairelerinin tekrar eski çalışma sistemine dönmesini sağladı. Tapu dairelerinin çalışma sisteminde dahi etkili olan ucuz konut kredisi kampanyalarının geri çekilmesi ile vatandaşlar, konut fiyatları düşer mi, Eylül'de konut fiyatları düşer mi merak ediyor. Peki Eylül ayında konut fiyatları bu durumdan nasıl etkilenecek?
KONUT FİYATLARI EYLÜL AYINDA DÜŞECEK Mİ?
Konut sektöründe satışların artmasına destek olan konut kredisi faiz oranlarının tekrar güncellenmesi ile vatandaşlar, Eylül ayı itibari ile konut fiyatlarının düşeceğini düşünüyor. Ağustos ayında yapılan yeni güncellemeler ile Eylül ayında konut fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Kampanyaların bitmesi ev satışlarını düşüreceği için konut sektöründe şu an için bu beklenti var.
KONUT KREDİSİ NEDİR?
"Konut kredisi nedir?" sorusu konut kredisi almak isteyen ancak, merak ettiği detaylara ulaşamayan kişilerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir. Konut kredisi, bir finansman desteğidir. Konut kredisi denildiğinde yüksek maliyetlerden söz edildiği için müşterilerin bu konuda çekince duyması oldukça normal. Ancak bu çekincelerin birçoğu, konut kredisi nedir sorusuna verilen yanlış yanıtlardan kaynaklanmaktır.
Konut kredisi nedir sorusu dâhilinde düşünülmesi gereken ilk konu kredi notudur. Kredi notu, konut kredisi şartları arasında en belirleyici unsurdur. Kredi notu yeterliliği, bankalar tarafından detaylıca incelenen bir kriterdir ve kişilerin bu notu önceden sorgulamaları mümkün değildir. Kredi notu özetle; belgelenebilir net gelir, daha önce kullanılan krediler, kredi kartları ve bunların ödeme geçmişleridir. Ancak bilinmelidir ki, bankalar bu işlem için çok daha detaylı bir inceleme yapmaktadır.
Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar. Evin ekspertiz değerinin yüzde yirmisi oranında peşinat tutarı, ev kredisi almak isteyen müşterinin ödemekle hükümlü olduğu bir konudur.
Peşinat ödemesinden sonra evin değeri üzerinden kredi kullanım miktarınız ortaya çıkar ve bankanın sunduğu ödeme planları dahilinde kredi kullanımına başlayabilirsiniz. Bu konuda bankanın çeşitli ödeme seçenekleri sunmasına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütçenize ve aylık gelirinize en uygun ödeme planını seçmeniz, kredi ödemelerinizi çok daha kolay bir şekilde ödemenizi sağlayacaktır. Bu noktada banka araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan en önemlileri seçtiğiniz bankanın farklı kredi ödeme seçenekleri sunması ve konut kredisi faiz oranları olmalıdır.