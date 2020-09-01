İkinci el araç piyasası, Pazar günü yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası hareketlendi ve otomobil üreticilerinin fiyat güncellemesinin ardından zamlar art arda gelmeye başladı. Kimi ithal araç modellerinde yapılan ÖTV zammını öne süren ikinci el satıcıları, fiyatlara bir günde 30 bin TL zam yaptı. Zam kararı yürürlüğe girdi ve birçok aracın ÖTV 'sinde artış yapıldı. Motor hacmi büyük araçlarda yapılan ÖTV artışı, ikinci el araba fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı. İşte Sahibinden 100 bin altı alınabilecek en uygun ikinci el araç ve modelleri ile en çok satan otomobiller listesi
Hareketlenen satılık ikinci el araba piyasasında son dönemde Arabam.com web sitesinde en çok bakılan 2. el araba ilanları şu şekilde;
1. Ford Focus 1.5 TDCi Trend X – Dizel Otomatik Vites
2. Toyota Avensis 1.6 Comfort – Benzin/LPG Düz Vites
3. Toyota Corolla 1.6 Terra – Benzin/LPG Düz Vites
4. Citroen C4 1.6 HDI SX – Dizel Düz Vites
5. Renault Clio 1.2 Extreme – Benzin/LPG Düz Vites
6. Skoda Fabia 1.2 Classic – Dizel Düz Vites
7. Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus – Dizel Düz Vites
8. Fiat Siena 1.6 – Benzin/LPG Düz Vites
9. Opel Corsa 1.3 CDTI Enjoy – Dizel Düz Vites
10. Ford Focus 1.6 TDCi Collection – Dizel Düz Vites
Geçen yılın en çok satan otomobilleri;
58 bin 959 adet Volkswagen'in Passat modeli
50 bin 148 adetle Ford'un Focus,
49 bin 507 adetle Renault'nun Clio,
43 bin 704 adetle Opel'in Astra,
36 bin 564 adetle Toyota'nın Corolla,
31 bin 916 ile BMW'nin 3 Serisi,
30 bin 400 adetle Fiat'ın Linea,
28 bin 638 adetle Hyundai'nin Accent,
24 bin 911 adetle Mercedes'in C-Class
13 bin 56 adetle de Peugeot'nun 301 modelleri yer alıyor.
En hızlı satılan 2. el araba ise ortalama 30 gün satış hızı ile Hyundai oldu.
Sahibinden 100 bin altı alınabilecek en uygun ikinci el araç ve modeller
Opel Corsa 1.3 CDTI Essentia 2013 133.000 86.500TL
Renault Symbol 1.5 dCi Joy 2016 84.000 84.750TL
Seat Ibiza 1.4 Reference 2015 51.000 94.500TL
Renault Clio 1.2 Joy 2014 57.000 87.000TL
Renault Clio 1.2 Icon 2013 170.000 89.500TL
Fiat Linea 1.6 Multijet Easy 2013 180.000 78.000TL
Ford Fiesta 1.4 TDCi Trend 2012 142.000 76.900TL
Suzuki SX4 1.6 DDiS GLX 2011 158.000 75.500TL
Chevrolet Cruze 1.6 LS 2011 138.000 71.500TL
Ford Focus 1.6 TDCi Trend X 2010 191.000 83.500TL
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy 2016 223.000 84.750TL
Renault Fluence 1.5 dCi Extreme 2012 169.000 92.750TL
Fiat Egea 1.3 Multijet Easy 2016 128.000 97.500TL
Renault Symbol 1.5 dCi Joy 2014 195.000 69.750TL
Renault Symbol 1.5 dCi Joy 2016 75.000 86.750TL
Fiat Linea 1.3 Multijet Urban 2014 120.000 94.750TL
Renault Symbol 1.2 Joy 2015 29.500 77.500TL
Renault Clio 1.5 dCi GT Line 2014 101.000 93.000TL
Hyundai i20 Troy 1.4 CRDi Mode 2011 109.000 78.500TL
Fiat Punto 1.3 Multijet Lounge 2015 74.000 95.900TL
(Arabam.com sitesinden alınmıştır)
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır?
Yetki belgesiz ikinci el araç satışında ceza uygulamasının gündeme gelmesiyle 2. el araç satış yetki belgesi nereden alınır sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Aynı zamanda oto alım satım yetki belgesi son tarih de araştırılıyor. İkinci el araç ticareti yapanların bu alım satım işlerini devam ettirebilmesi için altı ay içerisinde yetki belgesi almaları gerekiyordu ve sattıkları araç için üç aylık garanti vermeleri bekleniyor.
İkinci el araç satışı yetki belgesi nereden alınır konusunda Resmi Gazete'de 13 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği uyarınca; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile beraber gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurularak yetki belgesi alınması gerekiyor.
2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
Çok sayıda kişi ikinci el araç satış yetki belgesi nasıl alınır konusunu araştırıyor. 2. el araç yetki belgesi başvuru işlemi için gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yetki belgesi başvurusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Belge, sistem üzerinden veriliyor. Aynı zamanda ikinci el araç satış yetki belgesi süresi de merak ediliyor. Kişiye özel şekilde düzenlenecek yetki belgesi için geçerlilik süresi ise beş yıl. Yönetmeliğe göre yetki belgesi bulunan işletmelerin güncel listesi Bakanlık resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Kimler 2. el araç satış yetki belgesi almak zorunda?
Düzenleme ve ceza haberleri sonrası 2. el araç satış belgesi kimlere verilir sorusuna da cevap aranıyor. Özellikle vatandaşlar 2. el araç satışı yetki belgesi için şirket gerekiyor mu gibi soruların yanıtı merak ediyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmeyen vatandaşların kendi isimlerine tescilli olan taşıt satışları yönetmelik kapsamı dışında bulunuyor. Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile beraber esnaf ve sanatkarlar yönetmelik kapsamında yer alıyor.