Bitcoin ne kadar oldu sorusu ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından arama motorları üzerinden merakla araştırılmaya başlandı. Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 54'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 5 birim ilk 10 birimin arasındaydı. Peki, 1 Eylül bitcoin alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle gelen alımların desteğinde yükselen Bitcoin 1,700 dolar sınırını aşarak 1,765 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.29 artışla 11,722.21 dolara yükseldi ve birimin piyasa hacmi 216.58 milyar dolara çıktı.