En yeni Toyota araba fiyatları ne kadar, kaç tl oldu? ÖTV zammı sonrası Toyota fiyat listesi 2020 Eylül!

2020 Eylül Ayı Corolla Hatchback Fiyat Listesi

Toyota Aurisin modelinin yerini doldurmak için piyasaya sürülen Corolla Hatchback, 1.2 Turbo Multidrive S ve 1.8 Hybrid ECVT motor seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Güç ve tork özelliklerini incelediğimizde ise; 1.2 Turbo motorun 116 PS güç ve 185 Nm tork, 1.8 Hybrid motorun ise 98 PS güç 142 Nm tork ürettiğini görüyoruz.

Yakıt tüketimi özellikleriyle devam edelim. Hatchback 1.2 turbo motor 5.8 ile 5.9 L arasında yakıt tüketirken, hybrid motorlu Toyota Corolla Hatchback 3.5 ile 3.6 L aralığında yakıt tüketmekte. Bunlara ek olarak, Corolla Hatchback Dream ve Flame donanım paketlerine sahipken; Hybrid versiyonunda ayrıca Passion X-Pack paketiyle de aracı alabilirsiniz.