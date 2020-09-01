ÖTV düzenlemesiyle ithalatın azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda Türkiye'de üretilen Renault otomobil fiyatlarında indirim olması bekleniyor. Renault sitesine girdiğimiz zaman fiyatlar güncelleniyor yazısı ile karşılaşıyoruz.
Düzenlemeler sonrasında araç fiyatlarında indirimler ile birlikte zamlarda oldu. ÖTV matrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur. Peki ÖTV indirimi sonrası Renault Eylül ayı fiyat listesi açıklandı mı? En yeni Reno araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Eylül ayı en yeni Renault araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ FİYATLAR
Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Manuel Benzin 135.900
Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Otomatik Benzin 164.900
Renault Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 bg Manuel Benzin 184.900
Renault Clio Touch 1.0 TCe 100 bg Manuel Dizel 162.900
Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Otomatik Benzin 172.900
Renault Clio Touch 1.3 TCe EDC 130 bg
Renault Clio Touch 1.5 Blue dCi 115 bg Manuel Benzin 192.900
Renault Clio Icon 1.0 TCe 100 bg Manuel Dizel 176.900
Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Otomatik Dizel 186.900
Renault Clio Icon 1.3 TCe EDC 130 bg Otomatik Benzin 200.900
Renault Clio Icon 1.5 Blue dCi 115 bg Manuel Dizel 212.900
Renault: Marka Tarihçesi
Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da
Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da sürer ve o zamanlar harçlıklarını biriktirerek üç tekerlekli bir otomobil satın alır. Yaptığı bu hareket Renault'nun oluşumu için büyük bir adım olmuştur. Bu otomobili gider parçalara ayırtır ve kardeşleriyle kafa kafaya vererek yeni bir otomobil tasarlar. Böylece 1898 yılında Renault'nun ilk otomobili olan "Voiturette" ortaya çıkar.
Henüz 21 yaşında olan Louis kardeşleriyle birlikte ''Renault Freres" şirketini kurdu. Daha sonra 1899 yıllarında otomobillerinden söz ettirmek için yarışlara katılırlar. İstedikleri de olur, yarışı kazanırlar. Artık otomobillerin alıcı sayısı artmıştır ve babasının da verdiği sermaye ile fabrika kurarlar. Daha sonra bu fabrikada E tipi otomobil üretirler ve Paris-Bordeaux ve Paris-Berlin yarışına katılırlar. Bu yarışlarda zafer kazanırlar. İyice ünlenen Renault artık seri üretime başlar.
1918'li yıllarda ise I. Dünya Savaşı nedeniyle otobüs, tank ve askeri araçlar üretmeye başlayan Renault, ürettiği araçlarla şirket başarılarını katladı. Savaş sonrasında ise Renault o dönemdeki rakiplerini geçerek Fransa'nın en başarılı şirketi olmuştur. Yıllar yılı birçok değişim ve yeniliklere imza atan Renault şu an otomobil pazarında önemli bir yere sahip.