Renault: Marka Tarihçesi

Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da

Otomobil dünyasında büyük bir yere sahip olan Renault, 1890'lı yılların sonlarında Fransa'da Louis Renault ve kardeşleri tarafından kuruldu. Bir beyzade olan Louis, küçüklükten beri motorlara ve makinelere hep ilgi duyardı. Hatta daha beş yaşındayken arkadaşlarının bahsettiği lokomotifi görmek için istasyona gitmiş ve onu dikkatle izlemiştir. Bu ilgisi 20'li yaşlarında da sürer ve o zamanlar harçlıklarını biriktirerek üç tekerlekli bir otomobil satın alır. Yaptığı bu hareket Renault'nun oluşumu için büyük bir adım olmuştur. Bu otomobili gider parçalara ayırtır ve kardeşleriyle kafa kafaya vererek yeni bir otomobil tasarlar. Böylece 1898 yılında Renault'nun ilk otomobili olan "Voiturette" ortaya çıkar.