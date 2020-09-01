Cumhurbaşkanı kararı ile otomobilde ÖTV'ye geçtiğimiz gün zam gelmişti. Zam kararı yürürlüğe girdi ve birçok aracın ÖTV 'sinde artış yapıldı. Motor hacmi büyük araçlarda yapılan ÖTV artışı, ikinci el araba fiyatlarına yansımaya başladı. İkinci el araç piyasası, Pazar günü yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası hareketlendi ve otomobil üreticilerinin fiyat güncellemesinin ardından zamlar art arda gelmeye başladı. Kimi ithal araç modellerinde yapılan ÖTV zammını öne süren ikinci el satıcıları, fiyatlara bir günde 30 bin TL zam yaptı. İkinci el otomobil satışlarında büyük artış yaşanırken uzmanlar otomobil almak isteyenleri bazı konularda uyardı. Peki araba alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar…
İKİNCİ ELDE FİYATLARA 30 BİN ZAM
İkinci el araç piyasası, Pazar günü yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası hareketlendi ve otomobil üreticilerinin fiyat güncellemesinin ardından zamlar art arda gelmeye başladı.
Kimi ithal araç modellerinde yapılan ÖTV zammını öne süren ikinci el satıcıları, fiyatlara bir günde 30 bin TL zam yaptı.
İnternet üzerinden, sahibinden ya da yetki belgesi olup araç alım satımı yapan şirketler tarafından satılan araçlarda fiyat artışları 30 bin TL 'yi buldu. Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.
İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!
Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, öncelikle araçtan ne beklediğinizde karar vermeniz gerek. Sadece dış görünüşüne bakarak, yeterince araştırma yapmadan araba almak, pişman olmanıza neden olabilir.
Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Alacağınız aracın modelini belirlediniz mi? İşte araç satın alırken dikkat edilmesi gerekenler.
ARACIN BOYASINI KONTROL ETTİRİN
Son günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihtimali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.
KIYASLAMA YAPIN
Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.
HANGİ ARACI BELİRLEDİĞİNİZE KARAR VERİN
Araçtan ne bekliyorsunuz? Konfor, performans, teknoloji? Kalabalık bir aileyseniz almanız gereken arabanın iç hacmi geniş olmalı. Bütçenize göre olan araçların hepsini inceleyerek kıyaslamalar yapın.
PAZARLIK YAPIN
Araç alırken fiyatı çekebileceğiniz kadar aşağı çekmeye çabalayın. İnternette ya da galeride aracın fiyatları yüksek olabilir. Bu fiyatlara kanmadan pazarlık yapın. Yanında size sundukları ekstraları öğrenin.
BELGELERİ KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN
Aracı alırken çoğu galeri belgeleri kişinin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları incelemelisiniz.
BENZİN Mİ DİZEL Mİ TERCİH ETMELİ
Geldik en önemli soruya. Benzin mi dizel mi tercih etmeli? Bu sorunun cevabı hem kişisel tercihe hem de araç ve yakıt göre değişebilir. Dizel daha tasarruflu bir yakıt olsa da bazı markalarda dizel modeller, aynı aracın benzinlisinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.
İKİNCİ EL ARAÇ YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?
(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
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d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
gerekir.
(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir."