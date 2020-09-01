KIYASLAMA YAPIN

Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.

HANGİ ARACI BELİRLEDİĞİNİZE KARAR VERİN

Araçtan ne bekliyorsunuz? Konfor, performans, teknoloji? Kalabalık bir aileyseniz almanız gereken arabanın iç hacmi geniş olmalı. Bütçenize göre olan araçların hepsini inceleyerek kıyaslamalar yapın.

PAZARLIK YAPIN

Araç alırken fiyatı çekebileceğiniz kadar aşağı çekmeye çabalayın. İnternette ya da galeride aracın fiyatları yüksek olabilir. Bu fiyatlara kanmadan pazarlık yapın. Yanında size sundukları ekstraları öğrenin.

BELGELERİ KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN

Aracı alırken çoğu galeri belgeleri kişinin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları incelemelisiniz.

BENZİN Mİ DİZEL Mİ TERCİH ETMELİ

Geldik en önemli soruya. Benzin mi dizel mi tercih etmeli? Bu sorunun cevabı hem kişisel tercihe hem de araç ve yakıt göre değişebilir. Dizel daha tasarruflu bir yakıt olsa da bazı markalarda dizel modeller, aynı aracın benzinlisinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.