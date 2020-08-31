Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, uçak gemisine ilişkin bir soru üzerine, "ihtiyaç tanımlanması durumunda askeri denizcilik ekosistemi olarak bu ürünü gerçekleştirebileceğimiz konusunda herhangi bir tereddütümüz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
ÜRETİMİ NE KADAR SÜRER?
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "böyle bir karar alınırsa üretimi ne kadar sürer?" sorusuna ise, "Baktığınızda askeri deniz platformlarını çok kısa sürelerde gerçekleştirebilmek mümkün değil. Korvet programına baktığınızda ortalama yaklaşık 4 sene gibi bir sürede teslimat yapılabiliyor. Uçak gemisi olduğunda yine benzer takvimler belki biraz daha üstü takvimler alması mümkündür" yanıtını verdi.