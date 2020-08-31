STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "böyle bir karar alınırsa üretimi ne kadar sürer?" sorusuna ise, "Baktığınızda askeri deniz platformlarını çok kısa sürelerde gerçekleştirebilmek mümkün değil. Korvet programına baktığınızda ortalama yaklaşık 4 sene gibi bir sürede teslimat yapılabiliyor. Uçak gemisi olduğunda yine benzer takvimler belki biraz daha üstü takvimler alması mümkündür" yanıtını verdi.