"Şimdi daha cesur projeler başlatmak istiyoruz. Türk ve Ukrayna teknolojilerinin bir arada kullanıldığı projeler. Bu küresel anlamda da rekabetçi projeler olacak. Uçak üretimi yapan Antonov isimli dünyaca ünlü bir şirketimiz var. Türk ortaklarımıza bir öneride bulunduk. Üret ve uç. Yani sadece uçaklarımızı satmaya çalışmıyoruz"

CEO İLK DIŞ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRDİ

Antonov'un CEO'sunun göreve başladıktan sonra ilk dış ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi de sembolik açıdan oldukça önemli. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Antonov Yönetim Kurulu Başkanı Oleksandr Los, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ukrayna ve Türkiye'nin Antonov işbirliğine dair detayları ele aldı.