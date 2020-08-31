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    • Ekonomi
    • 31.08.2020 21:09
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    • 31.08.2020 21:09
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    Eylül ayı yeni işçi alım ilanları duyuruldu! BİM'de hangi kadrolara personel alımı yapılacak?

    tarafından Eylül ayı yeni işçi alım ilanları firmanın internet sitesinde duyuruldu. 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM kasiyer, kozmetik ve gıda personeli gibi bazı kadrolara alım yapıyor. Bu bağlamda hangi illerde alım yapılacağı iş arayanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih ediliyor.

    BİM Eylül ayı yeni işçi alım ilanları duyuruldu!

    BİM mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak kişiler için yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Bu bağlamda BİM personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor ve şartlara uyan adayları işe alıyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler ise firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Peki, BİM'de hangi kadrolara personel alımı yapılacak? İşte ilanlara dair bilgiler

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    Pozisyon Adı-Şehir

    Yazılım Geliştirme Uzmanı İstanbul(Asya)
    Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
    Velibaba / Pendik Meyve-Sebze Personeli İstanbul(Asya)
    Hamidiye / Çekmeköy Meyve-Sebze Personeli İstanbul(Asya)
    Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya),

    Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...

    Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    İşe Alım Asistanı İstanbul(Avr.)
    Bordro ve Özlük İşleri Asistanı İstanbul(Avr.)

    Küçükbakkalköy/Ataşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Küçükbakkalköy /Ataşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)

    Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
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    Haberler Ekonomi BİM Eylül ayı yeni işçi alım ilanları duyuruldu! BİM'de hangi kadrolara personel alımı yapılacak?
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