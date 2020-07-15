Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2020 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 15:23
    ABONE OL

    Son dakika: Ben Wallace'tan '' açıklaması: "Yarısı bile doğruysa oyun değiştirici"

    Son dakika haberi... bir yandan savunma sanayiinde tarihi adımlar atarken, bir yandan da bölgenin etkin gücü olmaya devam ediyor. Ben Wallace, Türkiye’nin insansız hava araçlarını () ve ’de etkili biçimde kullanmasının “oyun değiştirici” nitelikte olduğunu bildirdi.

    Hava ve Uzay Gücü Konferansında konuşan Wallace, konusunda 'yi örnek gösterdi.

    İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA'lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı." diye konuştu.


    "(Türk İHA'ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler." diyen Wallace, şunları kaydetti:

    "Ya da Türkiye'nin Suriye'de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.

    Haberler Güncel Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'tan 'İHA' açıklaması: "Yarısı bile doğruysa Türkiye oyun değiştirici"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri