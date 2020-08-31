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    • 09.09.2020 19:36
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    İşsiz annelere iş desteği başvuru şartları nedir?

    Salgın döneminde a destek verebilmek için verilen mesleki eğitim kursları neticesinde işsiz olan annelere destek veriliyor. Günlük 80 lira cep harçlığı ile 3 aylık dönemde toplam 7200 lira ödeme yapılacağı açıklandı. İstihdam sürecinde en sıkıntılı durumu yaşayan kişilerin kadınlar olduğu belirlendi.

    Günlük 80 TL maaş müjdesi! Başvurular internet üzerinden...

    İş başı eğitim programları kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Eğitim programlarının gündeme gelmesi ile birlikte pek çok kişi mesleki eğitim kurslarını araştırmaya başladı.

    Kadınlara Günlük 80 Lira Ödeme Yapılıyor

    İŞKUR tarafından hazırlanan mesleki eğitim kursları sayesinde İste Anne projesi ile birlikte günlük olarak 80 lira ödeme yapıldığı açıklandı. Bu projeden 0 ile 15 yaş arası çocuğu olan kadınların faydalanabileceği belirtildi. Meslek edindirme kurslarından birisine kayıt olmalarının ardından gerekli tüm destekleri alabilecekleri belirlendi.

    3 Aylık Kursun Sonucunda 7200 Lira Ödeme Yapılacak

    Anneler için ödenecek aylık tutar 2400 lira olacakken üç aylık kursun ardından verilecek miktar sigorta primleri de dahil olmak üzere 7200 liraya kadar çıkıyor. Bazı sektörler için verilen kurslarda süre 6 ayken bazı programlar için 3 ay olarak uygulanıyor.

    İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?

    Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.
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