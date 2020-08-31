İşsiz annelere iş desteği başvuru şartları nedir?

İş başı eğitim programları kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Eğitim programlarının gündeme gelmesi ile birlikte pek çok kişi mesleki eğitim kurslarını araştırmaya başladı.
Kadınlara Günlük 80 Lira Ödeme Yapılıyor
İŞKUR tarafından hazırlanan mesleki eğitim kursları sayesinde İste Anne projesi ile birlikte günlük olarak 80 lira ödeme yapıldığı açıklandı. Bu projeden 0 ile 15 yaş arası çocuğu olan kadınların faydalanabileceği belirtildi. Meslek edindirme kurslarından birisine kayıt olmalarının ardından gerekli tüm destekleri alabilecekleri belirlendi.
3 Aylık Kursun Sonucunda 7200 Lira Ödeme Yapılacak
Anneler için ödenecek aylık tutar 2400 lira olacakken üç aylık kursun ardından verilecek miktar sigorta primleri de dahil olmak üzere 7200 liraya kadar çıkıyor. Bazı sektörler için verilen kurslarda süre 6 ayken bazı programlar için 3 ay olarak uygulanıyor.
İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?
Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.