

BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:

- Depo personeli

- Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu

- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi

- Satın Alma Asistanı

- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı

- Kasa ve Reyon personeli

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- En az ilköğretim mezunu

- 18-35 yaş aralığında,

- Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,

- Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

- Yoğun iş temposunda çalışabilecek,

- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

- Askerlik görevini tamamlamış,

- En az bir yıl iş deneyimi

BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.

İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.