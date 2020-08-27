PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTTBank emekli maaş müşterilerine bin 250 TL ile 80 bin TL arasında bir kredi imkanı sağlayacak. PTTBank emekli kredisinde ise faiz oranları net olarak belirtilmedi. PTTBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak da, emekliler kredi başvurusu için kimlikleriyle PTT iş yerlerine gitmeleri ve emekli kredisi başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak.

Salgından kaynaklı müşterilerini korumak isteyen PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden de almaya başlayacak.

PTTBANK KREDİ NASIL ALINIR?

Koronavirüsten dolayı PTT iş yerlerine gitmek istemeyen emekliler, cep telefonları üzerinden de başvuru yapabilecekler. SMS ile ile PTTBank emekli kredisi başvurusu şöyle yapılacak; PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarası yazılacak ve 3050'ye SMS gönderilecek. Onay mesajı geldikten sonra başvuru süreci tamamlanacak ve aynı gün kredi tutarı hesaplarına yatacak.

Örnek SMS : PTT 31385138935

"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.