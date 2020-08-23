0,89 faiz oranıyla Ziraat Bankası, Halk bankası Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri birçok ihtiyacın karşılanması adına müşterilerine İhtiyaç Kredisi veriyor. Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi müşterilerine 0,89 ve 1,19 faiz oranları ile 30 bin TL'ye kadar 60 aya varan taksitlerle kredi imkanı sunuyor. Peki Ziraat Bankası ve Halk bankası Sosyal Hayatı Destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası ve Halk bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden ve telefon bankacılığı üzerinden alınıyor.