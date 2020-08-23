0,89 faiz oranıyla Ziraat Bankası, Halk bankası Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri birçok ihtiyacın karşılanması adına müşterilerine İhtiyaç Kredisi veriyor. Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi müşterilerine 0,89 ve 1,19 faiz oranları ile 30 bin TL'ye kadar 60 aya varan taksitlerle kredi imkanı sunuyor. Peki Ziraat Bankası ve Halk bankası Sosyal Hayatı Destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası ve Halk bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden ve telefon bankacılığı üzerinden alınıyor.
ZİRAAT BANKASI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi müşterilerinin ev ihtiyacını karşılamak adına 0,89 ve 1,19 faiz oranları ile 60 aya kadar vade iler minimum 3.000 TL maksimum 30.000 TL'ye kadar sunulan kredi paketi.
Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi
Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecek.
Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi
Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecektir.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilerine 0,89 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 1,19 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor.
KREDİYE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden ve telefon bankacılığı üzerinden alınıyor.
HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Küresel pademiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,89'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilenrine 0,89 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 1,19 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor.
KREDİYE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredisine HalkBank şubelerinden ve resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla başvuruda buluna bilirsiniz.
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